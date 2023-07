Lewis Hamilton i-a 'furat' pole-position-ul lui Max Verstappen la Marele Premiu din Formula 1 al Ungariei! Britanicul pleacă primul după mai bine de un an 

În cursul zilei de sâmbătă a avut loc sesiunea de calificări pentru Marele Premiu din Formula 1 al Ungariei, iar deznodământul a fost unul surprinzător. Lewis Hamilton a obținut primul pole-position încă de la etapele de încheiere ale sezonului 2021. Pentru multiplul campion mondial este pole-ul cu numărul 104 al carierei.

Britanicul a reușit să îi ia fața campionului mondial en-titre și liderului, Max Verstappen având un avans de doar 0.003 în a treia sesiune de calificări, și la opt sutimi de Lando Norris, care își continuă seria bună. Norris este urmat în grilă de Oscar Piastri, după ce McLaren a confirmat încă o dată.

Feel the emotions, feel the pride ????@LewisHamilton was absolutely ecstatic after taking a record 9th pole at the Hungaroring ????#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/CUimI3lM5V