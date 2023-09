Max Verstappen, campion la Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei! Trofeul spectaculos primit + Red Bull, al șaselea titlu la constructori câștigat 

După rezultatul slab din etapa trecută, de la Singapore, când a încheiat pe locul al cincilea, Max Verstappen a plecat din pole position și acolo a rămas până la finalul cursei. Campionul mondial en-titre a fost lider pe durata întregii curse, în ciuda plecării cu emoții, când perechea McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri i-a pus probleme.

Cei doi piloți McLaren au reușit să își mențină ritmul și să rămână pe podium, confirmând astfel forma bună. Charles Leclerc (Ferrari) a încheiat pe locul al patrulea, urmat de multiplul campion mondial, Lewis Hamilton (Mercedes) și de colegul său de la Ferrari, Carlos Sainz.

În urma victoriei lui Max Verstappen, Red Bull Racing și-a asigurat cel de-al șaselea titlu la constructori în Formula 1 și bifează a doua victorie consecutivă, evidențiind, încă o dată, superioritatea față de ceilalți constructori. Celelalte titluri au fost câștigate în 2010, 2011, 2012 și 2013.

Red Bull Racing are 623 de puncte în clasamentul constructorilor, cu 318 mai mult decât Mercedes, de care Ferrari se apropie în urma rezultatelor obținute în ultimele etape.

Organizatorii au pregătit un trofeu inedit pentru campionul de la Suzuka. Astfel, Max Verstappen a primit un trofeu, care se activează pe baza sărutului și se aprinde în culorile țării din care provine câștigătorul cursei.

Max Verstappen kisses the trophy, and the trophy is on fire!#Formula1 #JapaneseGP #f1jp #F1 #RedBull #Verstappen pic.twitter.com/vdoEQ3T52N