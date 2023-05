Maspex Romania susține Cupa Tymbark Junior 2022-2023 pentru echipe de fotbal formate din elevi cu vârste între 6 și 12 ani

Maspex Romania sustine Cupa Tymbark Junior 2022-2023 pentru echipe de fotbal formate din elevi, fete si baieti, cu varste intre 6 si 12 ani

Dupa ce au parcurs etapele pe scoala, localitate si judet, echipe de fotbal formate din elevi, fete si baieti, cu varste intre 6 si 12 ani, se confrunta in etapa zonala a competitiei ONSS Fotbal – Cupa Tymbark Junior, editia 2022-2023.

Meciurile au loc in mai multe regiuni ale tarii, iar invingatorii acestei etape vor reveni pe terenul de fotbal pentru a se lupta in Marea Finala. Pentru micii fotbalisti de la categoria U8, faza zonala reprezinta etapa finala.

La etapa zonala de la Bucuresti au fost prezenti Miodrag Belodedici, dublu castigator al Cupei Campionilor Europeni, jucator de baza in Echipa Nationala a Romaniei in anii ’90, ambasador al competitiei inca de la prima editie si Marius Niculae, fost international, campion in Romania si Portugalia. Micii fotbalisti au fost bucurosi sa primeasca de la ei informatii utile pentru imbunatatirea tehnicii de joc, pase si, nu in ultimul rand, autografe.

„ONSS Fotbal – Cupa Tymbark Junior este cea mai mare competitie la nivel de fotbal de baza din Romania. Cu peste 100.000 de participanti la fiecare dintre cele 4 editii ale sale de pana acum, aceasta intrecere reprezinta un pas important pentru multi dintre tinerii nostri care ulterior aleg sa practice fotbalul in mod organizat.

Felicitarile mele merg catre toata lumea implicata, invinsi sau invingatori, profesori, viitori fotbalisti, fete si baieti. Esenta fotbalului de baza este participarea si bucuria de juca si de a fi parte din echipa. ONSS Fotbal – Cupa Tymbark este o sarbatoare fotbalistica pentru copiii romani care indragesc fotbalul!” a spus Razvan Burleanu, Presedinte FRF.

„Bucuria copiilor de a juca fotbal precum si implicarea profesorilor indrumatori sunt marile noastre satisfactii. Fapt care ne motiveaza ca, impreuna cu partenerii nostri – FRF si Ministerul Educatiei – sa asiguram in continuare copiilor un cadru performant pentru a se bucura de fotbal, pentru a-si descoperi talentul de fotbalisti si nu in ultimul rand, pentru a face cat mai multa miscare”- a declarat Grzegorz Grabowski – CEO Maspex Romania

La inceputul anului scolar 2022-2023 s-a dat startul unei noi editii a celei mai mari competitii de fotbal pentru elevi, Olimpiada Nationala a Sportului Scolar Fotbal – Cupa Tymbark Junior. Peste 100.000 de elevi din toata tara, fete si baieti cu varste cuprinse intre 6 si 12 ani, s-au inscris in competitie. Incepand cu luna decembrie, acestia au parcurs etapele pe scoala, localitate si judet. Cei calificati in faza zonala se lupta acum pentru calificarea in marea finală.