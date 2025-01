Bucureșteanul David Cosma Cristofor (15 ani) a fost ales de echipa germană PHM Racing să ruleze în cursele din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, performanță în premieră pentru motorsportul românesc.



După o carieră de 7 ani în karting, în care a adunat peste 200 de trofee interne și internaționale, pilotul român David Cosma Cristofor face pasul spre Formula 4. Dacă în 2024, el a alternat cursele de karting cu teste în monopost, de anul acesta pilotul din Capitală va rula la un alt nivel.

David Cosma Cristofor: "Sunt onorat!"

“Sunt onorat și extrem de entuziast să fiu parte din lumea competițiilor de Formula 4, nu credeam că o să ajung aici. Trecerea de la karting e un pas important pentru cariera mea iar faptul că a trebuit să mă adaptez atât de repede îmi dă încredere că sunt pregătit să fac față noilor provocări. Testele de la Barcelona (n.a. din start de decembrie) alături de echipa mea PHM Racing, fără de care nu eram aici, sunt o etapă definitorie în pregătirea mea. Asta pentru că acest circuit este mai tehnic decât cele pe care am mai fost în teste până acum, Monza, Misano sau Valencia”, a explicat pilotul care în februarie va împlini 16 ani tocmai în timpul competițiilor din Orientul Mijlociu.

Nu mai puțin de 3 echipe din Formula 4 au încercat să îl convingă pe pilotul, care e încă elev la International School of Bucharest, să semneze cu ele pentru a face un sezon în Formula 4, însă cei care au avut de câștigat au fost nemții de la PHM Racing. Ei dezvoltă în acest sezon de F 4 în cursele din Orient un parteneriat cu Akcel GP, ultimii insistând și ei ca David Cosma Cristofor să facă parte din acest grup de promovare a tinerilor piloți în competițiile de monopost din 2025.

“David vine din karting alături de noi, acolo unde cel puțin în ultima perioadă a fost între piloții de top din categoria OK. A efectuat câteva teste anul trecut unde ne-a impresionat. E un pilot liniștit și reflectiv, iar tot ce face realizează e cu calm și fără greșeli. Are o capacitate mare de a acumula cunoștințe și nu-și pierde echilibrul. La finalul zilelor de teste progreselele lui au fost remarcabile. Știm că are mult de acumulat și că a făcut puține teste de monopost dar avem încredere în el“, a explicat team managerul nemților de la PHM, italianul Giulio Falsirollo, cel care îl va însoți pe David în cursele din Orient, în start de 2025. Ulterior sezonului din Emirate și Arabia, pilotul bucureștean va reveni în Europa pentru cursele din Campionatul Italian de Formula 4 2025 tot sub egida aceleași echipe internaționale.

"Trecerea la Formula 4 e un vis devenit realitate care poate la un moment dat părea imposibil. Un motiv de mândrie în plus e și că reprezint România pentru prima dată la această competiție de top"

David Cosma Cristofor, pilot F 4 PHM Racing





CALENDAR Middle Est F4

Runda 1 – Abu Dhabi GP (17-19 ianuarie)

Runda 2 – Abu Dhabi Corkscrew (21-23 ianuarie)

Runda 3 – Dubai GP (7-9 februarie)

Runda 4 – Abu Dhabi GP (14-16 februarie)

Runda 5 – Jeddah (25-27 februarie)