Japonezii au importat EBOLA si alte 4 virusuri mortale inaintea Jocurilor Olimpice! Motivul pentru care au recurs la acest lucru

Japonia a importat Ebola si alte virusuri periculoase pentru a pregati teste de depistare in vederea Jocurilor Olimpice.

Vara urmatoare zeci de mii de fani ai sportului vor calatori in Japonia pentru a asista la Jocurile Olimpice, iar autoritatile de la Tokyo au importat Ebola si alte patru virusuri periculoase pentru a pregati teste de depistare in cazul in care, printre turisti se vor afla si persoane infectate cu aceste virusuri, conform unui material publicat joi de Live Science.

Acesti agenti patogeni sunt cele mai periculoase virusuri care au ajuns vreodata in Japonia, conform unui material publicat initial de revista Nature. Toate cele cinci virusuri sunt catalogate BSL-4 ("biosafety-level-4") si trebuie pastrate in conditii speciale de securitate. Singura institutie din Japonia care indeplineste conditiile de securitate speciale necesare pentru virusurile din categoria BSL-4 este Institutul National pentru Boli Infectioase (NIID) din Musashimurayama, la aproape 30 kilometri vest de Tokyo.

In afara de Ebola, aceasta institutie a primit si alte patru virusuri inrudite: virusurile Marburg si Lassa, precum si virusurile care provoaca febra hemoragica sud-americana si respectiv febra hemoragica Crimean-Congo, conform Nature.

Organismele virale sunt folosite pentru a valida testele de diagnosticare ce vor fi utilizate pentru a determina daca o persoana purtatoare este sau nu infectioasa. Testele vor arata daca persoana purtatoare genereaza anticorpi impotriva acestor virusuri, ceea ce ar sugera ca persoana respectiva se afla in convalescenta, conform lui Masayuki Saijo, directorul departamentului NIID pentru virusurile care provoaca febra hemoragica.

Laboratoarele pentru virusuri din categoria BSL-4 trebuie sa respecte niste conditii draconice de securitate. Toti cercetatorii trebuie sa poarte costume de protectie presurizate, cu rezerve de aer. Ei trebuie sa-si schimbe hainele la intrare in laborator, sa faca un dus la iesire si sa decontamineze toate materialele cu care au lucrat. Laboratorul in sine trebuie amplasat intr-o cladire izolata sau intr-o aripa izolata a unei cladiri mai mari, trebuie sa aiba sisteme de filtrare a aerului si de decontaminare.

NIID si-a nuantat intentia de a importa aceste virusuri inca din luna noiembrie, in cadrul unei conferinte publice. Localnicii din Musashimurayama au protestat fata de aceasta intentie, conform The Japan Times. "Este o prostie ca guvernul sa ne spuna ca trebuie sa acceptam acest plan din cauza Olimpiadei. Suntem ingrijorati si nu putem accepta asa ceva", conform unui reprezentant al localnicilor.

"Un raport al unei infectii cu virusul Ebola in timpul Olimpiadei ar putea avea efecte devastatoare daca raspunsul de urgenta nu ar fi de cel mai ridicat nivel profesional", a declarat pentru Nature microbiologul Elke Muhlberger de la Universitatea din Boston.

Exista insa si oameni de stiinta care avertizeaza ca proliferarea laboratoarelor BSL-4 in mai multe parti ale lumii poate mari riscul de producere a unor atacuri bioteroriste. Depozitarea unor virusuri ucigase, chiar si in laboratoare cu conditii draconice de securitate, creste riscul eliberarii unor astfel de virusuri, fie accidental, fie intentionat, conform lui Richard Ebright, biolog molecular si specialist in biosecuritate de la Universitatea Rutgers din Piscataway, New Jersey, citat de Nature. Japonia se putea pregati pentru declansarea unei eventuale epidemii in perioada Jocurilor Olimpice si fara a importa acesti patogeni periculosi, a mai sustinut el, adaugand ca Guvernul de la Tokyo ar putea fi unul dintre guvernele "care aduna astfel de virusuri periculoase pentru a descuraja bioatacuri de la adversari cu capacitati similare", proces similar cursei inarmarilor nucleare.