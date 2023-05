Fostul premier pakistanez Imran Khan a fost arestat marţi în timp ce compărea în faţa unui tribunal din Islamabad în legătură cu unul din numeroasele dosare de corupţie în care este vizat după ce a fost înlăturat de la putere, în aprilie 2022, relatează AFP, Reuters şi dpa.

"Imran Khan a fost arestat în afacerea Qadir Trust", a menţionat pe Twitter poliţia din capitala pakistaneză.

Un asistent al fostului premier, Fawad Chaudry, a afirmat într-un mesaj video că incinta tribunalului a fost "atacată" de forţele de securitate care l-au arestat pe Khan.

Fost star al cricketului, căpital al naționlaei și campion mondial cu Pakistan în 1992, venit la putere după un scrutin controversat, în 2018, Khan a fost demis de parlament în aprilie anul trecut în urma unui vot de neîncredere.

Cazul pentru care se prezentase marţi la tribunal este unul din cele peste 100 înregistrate ulterior împotriva sa. În majoritatea acestora, dacă va fi găsit vinovat, nu va mai putea deţine funcţii publice, în condiţiile în care în noiembrie în Pakistan sunt prevăzute noi alegeri generale.

O serie de tentative anterioare de a-l aresta pe Khan la domiciliul său din Lahore au fost urmate de ciocniri violente între susţinătorii săi şi forţele de securitate.

Conflictele de natură politică sunt la ordinea zilei în Pakistan, putere nucleară, dar care trece printr-o gravă criză economică ce a adus statul în pragul falimentului.

Rangers abducted PTI Chairman Imran Khan, these are the visuals. Pakistan’s brave people must come out and defend their country. pic.twitter.com/hJwG42hsE4