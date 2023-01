de Constantin TOMA

Simone Tempestini avea să fie cel mai tânăr câștigător din istorie. În 2022 a pus mâna pe al șaptelea trofeu.

Are 28 de ani și e gata să intre din nou în analele motorsportului românesc. Mai are nevoie de un titlu pentru a-l egala pe legendarul pilot român, Titi Aur.

Raliul, afacere de familie

Simone s-a născut în Treviso, Italia. Tatăl său, Marco, concura în competițiile de raliuri, iar puștiul se trezea în fiecare dimineață cu sunetul de motor turat la maxim. Microbul raliului s-a prins și de el, iar toată ziua își bătea mama la cap să-l lase și pe el să pună mâna pe volan.

„Nu am lăsat-o pe mama mea în pace până într-o zi când mi-a dat voie să mișc mașina ei într-o parcare”, spune Simone, care avea 7 ani pe atunci.

Prima dată povestește că s-a urcat într-o mașină de raliu la 11 ani. Tatăl l-a dus pe un câmp și l-a lăsat șă-și facă de cap. Avea să fie primul pas către gloria de peste ani. Mergea cu tatăl său peste tot la competiții. Ajunsese să se țină după el și la concursurile din străinătate.

Prima cursă a avut-o undeva la 13 ani. Cu anii a avansat de la o categorie la alta și avea să fie considerat next gen-ul motosportului, după ce câștigase Campionatul Mondial de raliuri pentru juniori.

Într-o zi, tatăl lui Simone a mers în România pentru a participa la o cursă. Era undeva prin 2007-2008. Simone s-a ținut scai de el și așa a ajuns să calce pentru prima dată pe pământ românesc și nu oriunde, ci la Cluj-Napoca. De atunci n-a mai plecat de la Cluj.

"Datorită acestei ocazii mi-am dorit și mai mult să continui să vin în România. M-am simțit bine, m-am acomodat foarte repede. În Italia, de exemplu, nu aș fi putut să încep la o vârstă atât de mică", punctează Simone.

Simone Tempestini avea să debuteze în prima sa cursă oficială, în România, la Campionatul Național de Raliuri în 2009, la juniori, pentru ca în 2013 să o facă la clasa seniorilor.

Și-a dat seama că România e locul unde poate să facă performanță.

"La Cluj mă simt de la început de când am venit ca acasă. Acum, Clujul este casa mea. Lucrul care a fost cel mai greu de acceptat a fost că mama mea și fratele meu sunt încă și în ziua de azi în Treviso și, evident, mi-a fost dor de ei", continuă pilotul.

Atât de tare s-a îndrăgostit de România încât în 2016 și-a luat cetățenia română.

"Nu știu perfect imnul României"

"A fost un lucrul pe care mi-l doream de mult timp. Din 2014 concurez și la nivel internațional și mi-am dorit mereu, fiindcă aici am început să pilotez și mi-am început cariera de pilot. Datorită meritelor sportive pe care le-am avut, am reușit să devin și eu român și la fiecare cursa în parte la care particip încerc să fac cât mai bine pentru mine, dar și pentru România.

Nu știu perfect imnul României, dar să fiu sincer nici pe cel al Italiei nu pot să-l cânt cap-coadă.

Îmi place să spun că mă simt 100% român! Aș putea spune că mai mult sunt un ardelean-italian. Dacă e să vorbim de mâncare, cred că pizza încă bate sarmalele, deocamdată", adaugă Tempestini.

Viața în mâna virajelor

În 2020, Simone și-a văzut viața prin fața ochilor. Participa la Raliul Iașului când a pierdut controlul volanului într-o curbă. Avea 150 de kilometri pe oră. În doar 7 secunde, mașina se restogolește de 5 ori și apoi i-a foc. Simone și copilotul său, Sergiu Itu, ies teferi din mașină. Era o nouă victorie pentru Tempestini. De această dată o victorie într-o cursă care-i putea fi fatală.

Mergând la limită și încercând să-ți depășești limitele uneori, ca orice alt sportiv, comiți greșeli, iar la noi se vede destul de bine atunci când greșești. Am avut norocul până acum să ies mereu din mașină fără să fiu neapărat lovit.

Raliulurile sunt unul dintre sporturile cele mai spectaculoase și până în momentul în care nu ajungi în dreaptă, într-o mașină de curse, e greu de închipuit senzația pe care poți să o ai.

"Ai nouă vieți, ca pisica?", a fost întrebat Simone.

"Nu știu dacă am nouă. Până acum am avut mai mult de nouă accidente, dar doar patru dintre ele au fost grave. Cu siguranță sunt norocos și recunoscător că până acum totul a fost bine. O recomandare pe care o am pentru toată lumea: e bine atunci când ne urcăm la volan să fim foarte concentrați și să știm ce facem".

Dacă e să aleagă suprafața preferată, fără doar și poate ar face show toată ziua pe macadam. Îi place riscul și trăiește pe muchie de cuțit.

"Aleg să concurez pe suprafețe de macadam, unde mașina alunecă și e mai greu de controlat comportamentul și dinamica ei", mai precizează Simone.

Simone, campionul

Dacă e să ne întoarcem la debutul său în lumea motorsportului, cel mai bine ne oprim în 2015, unde un tip care vorbea cu greu limba română domina sezonul în campionatul național, deși ținea pentru prima dată volanul în mână într-o asemenea competiție. Adversarii aveau să facă cunoștiință cu adevărat cu Simone Tempestini. „Băiatul lui tata” câștiga la doar 21 de ani primul său titlu la seniori. Nici el și nici tatăl nu se gândeau unde avea să ajungă Simone Tempestini.

De atunci, au urmat alte șase titluri. Doar în 2017 nu a reușit să pună mâna pe cupă.

Ultimul trofeu l-a cucerit la finalul lunii octombrie 2022. Al șaptelea, în ultimii opt ani a venit după un sezon crâncen.

"A fost un titlu foarte muncit. Eu m-am bucurat la fiecare în parte și aș putea să zic că înafară de primul titlu, care a fost o surpriză uriașă, pentru acesta mă bucur cel mai mult pentru că a fost un an greu", explică pilotul.

Goana după Titi Aur

În 2023 și-a propus să-și facă loc lângă Titi Aur și să-l egaleze la numărul de trofee.

"Mă bucur că sunt aproape să-l egalez pe Titi Aur. Este o legendă a motorsportului românesc. Îmi doresc pentru mine, în primul rând, să reușesc să obțin cât mai multe victorii", mai spune Simone.

Dacă stăm să ne gândim, Simone Tempestini e un antiexemplu. Un italian se mută în România ca să facă performanță. Asta poate fi o glumă pe care să o auzi la un show de stand-up. Totuși, italianul a reușit. Și-a luat cetățenia și are steagul tricolor pe mașină când concurează în Europa. Performanțele sale l-au înscris pe lista marilor sportivi ai României, alături de nume precum: Cristina Neagu, David Popovici, Simona Halep, Horia Tecău, Gheorghe Hagi, Nadia Comăneci și mulți alții. Și da, putem spune că italianul Simone Tempestini ne face mândri că suntem români.