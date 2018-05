Fans Cup 2018 // Sambata, suporterii invadeaza terenul! Ce echipe participa la cea de-a doua editie

Finalistele de editia trecuta sunt in aceeasi grupa!

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Steagurile sus, fularele pregatite, vocile incalzite. Berile reci. A doua editie Fans Cup. Continuam povestea, sambata, pe terenurile din Complexul Sportiv Chelsea, Bulevardul Tineretului, in Bucuresti.

La start se vor prezenta 10 echipe, cu emblema iubita pe piept si cu ambitia sa castige, normal. Arsenal, Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Milano, Juventus, Liverpool, Manchester United, AC Milan, Real Madrid, AS Roma. Fata de competitia de anul trecut, au aparut 3 participante noi, Real, Juventus si Roma, si s-a retras una, Bayern Munchen.

Vezi grupele si programul pe ionalexandru.ro

Si, daca data trecuta am fost 1000 in tribune, acum ne asteptam sa fim mai multi. Mecanismul e urmatorul: suporteri care joaca pe teren, sustinuti de suporterii lor in tribune. Pentru ca fotbalul e frumos de pe orice post, chit ca alergi in ghete dupa gol sau bati in tobe si dai tonul galeriei.