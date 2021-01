E o bomba sexi, dar nimeni n-o crede cand spune cu ce se ocupa! Romanca e una la un milion: ce poate sa faca in viata de zi cu zi

Maria Nedelcu (19 ani) este campioana nationala la fitness la juniori si vicecampioana nationala la seniori.

Desi aparitiile sale sunt cu adevarat incendiare si a cucerit podiumurile concursurilor nationale de fitness, Maria este si luptatoare.

Si-a inceput cariera in sport la doar 9 ani, atunci cand a luat cursuri de Karate, insa a renuntat dupa ce a ratat participarea in repetate randuri la Campionatul Mondial. Cu toate astea, tanara nu a renuntat si si-a facut o cariera in kickboxing, acolo unde este campioana nationala.

Desi s-a facut remarcata in kickboxing, fitness-ul i-a adus cele mai mari satisfactii Mariei. Fata a urcat pe podium la Campionatul National de Fitness.