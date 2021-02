E cel mai tare cuplu din Romania: ii despart 100 de kilograme, dar iubirea e MAXIMA! Cum arata luptatorul care i-a furat inima studentei de la Litere

Se casatoresc pe 4 martie si vor fi cei mai simpatici miri! :)

El are cu peste 100 de kilograme si aproape 40 de centimetri mai mult decat iubita sa! Fata e topita dupa uriasul Natea!



Uriasul din judo Daniel Natea si-a surprins din nou logodnica de Dragobete. I-a pregatit o cina romantica, asa cum doar el stie!



Ana, logodnica lui Natea, e mai mica decat el cu 37 de centimetri si e mai usoara cu 105 kilograme. Fata e studenta la Litere. Acum un an, tot de Dragobete, Natea a cerut-o in casatorie. Totul a fost ca in filme, o drona i-a adus inelul!