Doliu in sport! A murit antrenorul Marius Tig, tatal finalistei BRD Bucharest Open 2019

Patricia Tig a suferit una dintre cele mai grele pierderi.

Tatal sportivei, antrenorul Marius Tig, a decedat la varsta de 63 de ani.

El a fost unul dintre cei mai mari voleibalisti romani, care a jucat de-a lungul carierei la CSU Galati, Braila si Brasov. Dupa ce si-a incheiat cariera de jucator, Marius Tig a devenit antenor, pregatindu-i multa vreme pe sportivii de la CSS Galati.

In ultimii ani, antrenorul se mutase la Brasov, unde a continuat sa se ocupe de voleibalistii de la CSU, in orasul de sub Tampa fiind stabilita si fiica sa, finalista de la BRD Bucharest Open 2019.

Patricia Tig se afla in acest moment in America, unde a ramas din momentul anularii turneului de la Indian Wells. Din pacate, ea nu poate ajunge in tara pentru înmormantare. Ea ar fi trebuit sa revina in Europa la jumatatea lunii iunie, pentru a participa la Belgrad, la un turneu demonstrativ.