Campionul care l-a inspirat pe David Popovici vine din box: „Când se antrena spunea: 'Sunt cel mai bun!'”

David Popovici (17 ani) a câştigat în 2022 medaliile de aur la 100 m liber şi 200 m liber la Campionatul Mondial şi la Campionatul European de seniori şi patru medalii de aur şi una de argint la CE de juniori (50 m liber, 100 m liber, 200 m liber, ştafetă 4x100 m liber / ştafetă combinată 4x100 m).

Înotătorul legitimat la CS Dinamo a mărturisit că și-a găsit motivația în antrenamentele lui Floyd Mayweather (45 ani), campionul mondial la box, neînvins în întreaga carieră. Popovici a împrumutat de la pugilistul american modul de a-și induce că nu poate fi învins de către nimeni.

David Popovici: „Își sputea că nu poate să îl bată nimeni și are 50-0 la victorii!”

„Nu prea am urmărit box. Am urmărit mai mult Floyd Mayweather sportivul decât pe Floyd Mayweather în ring. Şi am urmărit metodele de antrenament şi cum se motiva. Clipuri trimise de antrenorul meu.

Floyd când se antrena vorbea: 'Sunt cel mai bun, nu e nimeni să mă bată, sunt cel mai înalt, cel mai frumos, cel mai deştept'. E o metodă şi asta de a-ţi creşte încrederea de sine.

Nu ştiu dacă se minţea sau chiar credea, dar o spunea. Şi ajută că o spui şi o conştientizezi. El în timp ce se antrena îşi spunea că nu poate să îl bată nimeni şi are 50-0 la victorii!”, a povestit David Popovici, la podcastul Fair Play.

David Popovici, onorat să reprezinte România