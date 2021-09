David Popovici dă cărțile pe față. Se autointitulează „Tăticul clorului” și recunoaște că e "un mâncăcios"

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru sportescu.ro, David povestește cum s-a antrenat în pandemie, improvizând o sală de forță în micuțul apartament în care locuiește împreună cu părinții săi.

„Nu cred că mama a fost prea fericită, dat fiind că locuim într-un apartament care nu e foarte mare. Am cumpărat multe aparate, am primit de la Dragoș Luscan (cel cu care fac pregătire fizică de trei ani) și mai multe (căci și sala lui era închisă) și am avut parte, pe lângă programul foarte bine pus la punct de el și de antrenor, de absolut orice am avut nevoie: bicicletă fitness, bancă abdomene, greutăți, gantere, bară de tracțiuni, suport bodybuilding etc”, povestește tânărul sportiv pentru sursa citată.

Întrebat de ce și-a ales pe Instagram username-ul @chlorinedaddy, David Popovici a explicat: „L-am ales acum mult timp pentru că mi s-a părut că se potrivește perfect cu ceea ce fac: înot într-un bazin în care clorul e folosit ca dezinfectant și în care am rezultate bune, așa ca m-am autointitulat „tăticul clorului”. Mi se pare amuzant și potrivit”.

Recordmanul mondial de juniori a vorbit și despre viața lui de licean, el fiind elev la „George Coșbuc”, în București, despre cum își petrece timpul liber și despre ce are voie să mănânce și ce nu: „Nu am un regim impus. Am fost genul de copil care a mâncat de toate, cum zice mama. Și pietre pe grătar cred că aș mânca.

Părinții au încercat să mă învețe ce înseamnă un stil de viață sănătos și, odată ce am crescut, am conștientizat eu însumi de ce zahărul nu e bun sau ce înseamna junk food. Mă duc la petreceri, dar nu pierd nopțile, fac tot ce îmi propun în timpul liber, adică merg la carting, cu bicicleta, la pizza, pe Calea Victoriei, dau o fugă la mare sau ce îmi propun eu să fac duminica”.