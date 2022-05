Cutremurător! Ce spunea marele șahist Garry Kasparov despre Vladimir Putin în 2015

Rusul Garry Kasparov (59 de ani), unul dintre cei mai mari șahiști din istorie și fost campion și număr 1 mondial timp de două decenii, s-a remarcat prin pozițiile sale extrem de critice la adresa lui Vladimir Putin, președintele-dictator de la Kremlin.

Într-o carte apărută în 2015, ”Winter Is Coming. Why Vladimir Putin and the Enemies of the Free World Must Be Stopped” (tradusă în limba română în 2016 și publicată de Editura Litera sub titlul ”Vine Iarna! De ce trebuie opriți Vladimir Putin și inamicii lumii libere”), Kasparov trăgea un semnal de alarmă cu privire la politica dictatorială și expansionistă a liderului de la Moscova.

Avertismentul lui Kasparov din 2015, devenit realitate în 2022

”Cei care spun că războiul din Ucraina e departe și nu poate genera o instabilitate globală neglijează avertismentul clar dat de Putin. Nu avem niciun motiv să credem că anunțata lui viziune asupra << Rusiei Mari >> se va încheia cu invazia din estul Ucrainei, însă avem toate motivele să fim convinși că acesta e doar începutul.

Dacă lui Putin i se permite să meargă din victorie în victorie, eliminând orice fel de opoziție pe plan intern și cucerind teritorii și influență în afară, riscul unui război total crește dramatic. Adolf Hitler nu a atacat Polonia în 1939 fiindcă Aliații s-au ridicat în apărarea Cehoslovaciei, ci tocmai fiindcă nu au făcut-o”, anticipa Kasparov în 2015.