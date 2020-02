Coronavirusul loveste din nou: Marele Premiu de Formula 1 al Chinei a fost anulat!

Mai multe competitii de pe continentul asiatic au fost anulate.

Marele Premiu de Formula 1 al Chinei, programat pentru 19 aprilie la Shanghai, nu va mai avea loc din cauza riscului raspandiri coronaviruslui, au anuntat oficialii cursei, conform The Guardian. Varianta ideala ar fi ca aceasta cursa sa fie mutata spre sfarsitul sezonului, insa acest lucru este putin probabil, avand in vedere numarul mare de competitii din acest sezon, au sustinut surse implicate in organizare.

De asemenea, si Marele Premiu al Vietnamului de pe 5 aprilie se afla in pericol sa nu se desfasoare.

Amintim ca mai multe evenimente sportive au fost anulate in China, inclusiv 4 turnee ATP Challanger, Campionatele Asiei de Atletism, etapa de Cupa Mondiala la schi din Yanqing si Openul Chinei la snooker.