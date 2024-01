Cu două sărituri senzaționale de pe platforma amplasată la 27 de metri, Constantin Popovici a câștigat etapa din Noua Zeelandă și este noul campion din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, Trofeul King Kahekili ajungând astfel pentru prima oară în istorie în România. Cătălin Preda a luat argintul la Auckland și a încheiat sezonul pe locul patru la general.

Constantin Popovici, aur

Sezonul 2023 al Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving s-a încheiat cu etapa din Noua Zeelandă, iar Constantin Popovici a intrat în clubul select al campionilor din cea mai spectaculoasă competiție de sărituri de la mare înălțime din lume. Din 2009, de la prima ediție a Serie Mondiale Red Bull Cliff Diving, doar patru sportivi și-au adjudecat Trofeul King Kahekili, Constantin Popovici fiind acum al cincilea campion din istoria competiției.

Constantin Popovici, campion în seria Red Bull

Constantin Popovici a început sezonul cu două victorii, la Boston și Paris, iar înaintea ultimei etape era pe prima poziție în clasamentul general cu un avans de 133 de puncte în fața britanicului Aidan Heslop.

După prima săritură din etapa de la Auckland, Constantin Popovici a fost pe locul 10. Cu notele primite pentru cea de-a doua săritură a urcat pe locul 8. După cea de-a treia săritură a fost pe 3, iar cu săritura din marea finală, cu un grad de dificultate de 6.0, și-a asigurat victoria în Noua Zeelandă și primul său titlu în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving cu un total de 1032 de puncte. Principalul său adversar, britanicul Aidan Heslop a încheiat etapa din Noua Zeelandă pe locul 4 și sezonul pe locul secund cu un total de 809 puncte.

Constantin Popovici, campion în seria Red Bull. Prima reacție a săritorului în apă

“Sunt atât de mândru că am câștigat acest titlu. Pentru mine ultima etapă a fost cea mai dificilă din acest sezon. M-am accidentat cu câteva zile înaintea rundei și pur și simplu nu știam la ce să mă aștept. Am fost foarte puternic din punct de vedere mental și știam că trebuie să lupt până la ultima săritură și exact asta am făcut. Acest trofeu este rezultatul muncii pe care o depun în fiecare zi pentru a fi mereu în cea mai bună formă”, a spus Constantin Popovici, care după titlul european din 2022 și cel mondial câștigat la Fukuoka anul trecut este acum noul campion din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving.

Constantin Popovici, la Poveștile Sport.ro | VIDEO EXCLUSIV

Cătălin Preda a încheiat sezonul 2023 cu o clasare pe podium în ultima etapă din Noua Zeelandă, după ce a avut cea mai bună săritură din competiție în marea finală. Atletul Red Bull a obținut argintul, fiind la doar două puncte în spatele lui Constantin Popovici după cele patru sărituri. Cu această performanță, Cătălin Preda și-a asigurat locul patru în clasamentul general, fiind unul dintre sportivii cei mai constanți din Seria Mondială în ultimele sezoane.

“Am încheiat runda din Noua Zeelandă pe locul doi și plec de aici mulțumit pentru că am terminat sezonul într-o notă bună. Am avut cea mai bună săritură a etapei în finală și am dat tot ce am avut mai bun pentru a câștiga. Sezonul 2023 a fost pentru mine ca un “roller coaster” cu clasări pe podium, dar și cu unele rezultate mai puțin bune. Am terminat sezonul pe locul 4, la doar câteva puncte în spatele spaniolului Carlos Gimeno, și cu siguranță obiectivul meu în 2024 este să urc mai sus în clasament”, a spus și Cătălin Preda.

Cătălin Preda, la Poveștile Sport.ro | VIDEO EXCLUSIV

În competiția feminină, Rhiannan Iffland (Australia) și-a trecut în cont a 35-a victorie din carieră și cel de-al șaptelea titlu în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, fiind urmată în clasamentul general de Xantheia Pennisi (Australia) și Jessica Macaulay (Canada).

În urma rezultatelor din acest sezon, Constantin Popovici și Cătălin Preda, “the romanian sharks” cum sunt porecliți de ceilalți concurenți, și-au asigurat locurile de sportivi permanenți și pentru sezonul 2024 din cea mai spectaculoasă competiție de sărituri de la mare înălțime din lume.

Rezultate Seria Mondială Red Bull Cliff Diving – etapa a 6-a, Auckland, Noua Zeelandă (masculin)

1- Constantin Popovici ROU – 413,90 puncte

2- Catalin Preda ROU – 411,65 p

3- Carlos Gimeno (W) ESP – 404,15 p

4- Aidan Heslop GBR – 390,00 p

5- Oleksiy Prygorov UKR – 384,20 p

6- James Lichtenstein USA – 382,15 p

7- David Colturi (W) USA – 338,80 p

8- Miguel Garcia COL – 335,15 p

9- Nikita Fedotov IAT– 319,20 p

10- Braden Rumpit (W) NZL – 296,60 p

11- Gary Hunt FRA – 295,15 p

12- Jonathan Paredes (W) MEX – 242,60 p

Clasament general Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2023 (masculin)

1- Constantin Popovici ROU – 1032 puncte

2- Aidan Heslop GBR – 809 p

3- Carlos Gimeno (W) ESP – 703 p

4- Catalin Preda ROU – 698 p

5- Oleksiy Prygorov UKR – 462 p

6- Gary Hunt FRA – 462 p

7- Nikita Fedotov IAT– 445 p

8- James Lichtenstein USA – 386 p

9- Jonathan Paredes (W) MEX – 261 p

10- David Colturi (W) USA – 235 p

11- Miguel Garcia COL – 224 p

12- Sergio Guzman (W) MEX – 68 p

13- Matthew Cooper (W) USA – 50 p

14- Braden Rumpit (W) NZL – 29 p

15- Kyohei Arata (W) JPN – 20 p

15- Nate Jimerson (W) USA – 20 p

17- Artem Silchenko (W) IAT – 12 p

17- Davide Baraldi (W) ITA – 12 p

17- Matthias Appenzeller (W) SUI – 12 p

VIDEO EXCLUSIV Constantin Popovici, la Poveștile Sport.ro (emisiunea integrală)