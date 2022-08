Clasamentul pe medalii la Europenele multi-sport de la Munchen. Pe ce loc a terminat România 

România a încheiat pe locul nouă în clasamentul pe medalii a Campionatului European multi-sport de la Munchen, competiție care s-a încheiat duminică. Sportul românesc a demonstrat în ultimele săptămâni că are insule de prosperitate, iar din urmă vin noi campioni.

La Munchen, au performat la cel mai înalt nivel și sportivi consacrați ai României, dar și tineri aflați la prima medalie la un European de seniori, cum ar fi Adina Diaconu, din lotul de la tenis de masă.

Germania a încheiat prima concursul, urmată de Marea Britanie și Italia.

