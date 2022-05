Campioană olimpică la spadă a făcut și premierea. I-a venit să plece cu trofeul acasa. Fratele ei, un bun jucător de șah.

„Bunicul meu care nu mai e printre noi, a încercat, dar eu nu aveam răbdare, de aceea am încercat varianta dinamică a șahului”, a spus Ana Maria Brînză.

Lider după primele trei zile la turneul de la București la care a venit și Kasparov e Bogdan Deac. Românul e pe locul 58 în lume.

Câștigătorul va pleca acasă cu peste 100 de mii de euro.

Cine sunt cei 10 GM care concurează la București

Cei 10 mari maeștri internaționali care se confruntă în competiția de la București sunt: Alireza Firouzja (Franța) – locul 2 în lume și primul an când joacă în tot circuitul GCT, Levon Aronian (SUA) – locul 6 mondial, Fabiano Caruana (SUA) – locul 4 în lume, Wesley So (SUA) – câştigător al GCT 2021 şi câştigător al etapei Paris Rapid & Blitz 2021, Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan) – locul 3 la GCT 2021 şi câştigătorul Superbet Chess Classic România 2021, Ian Nepomniachtchi (FIDE) – locul 5 în lume, challenger la titlul mondial în cadrul CM 2021, Richard Rapport (Ungaria) – locul 10 mondial, Maxime Vachier-Lagrave (Franța) – locul 2 la GCT 2021, câştigător al Cupei Sinquefield 2021 şi câştigător al GCT Croaţia 2021, Leinier Dominguez (SUA) – primul an când joacă în circuitul GCTși Bogdan Deac (România) – cel mai bun șahist al României (locul 59 mondial) a obținut titlul suprem (de GM) la 14 ani și 7 luni, devenind la vremea respectivă cel mai tânăr GM din lume. Deac a debutat în echipa națională de seniori la 14 ani, iar în iulie 2019 a fost cotat de către FIDE ca fiind al 8-lea junior din lume.

Cu importanță strategică în stabilirea celui mai bun șahist al lumii, competiția de la București este de şah clasic, în care jucătorii joacă în sistem turneu, fiecare cu fiecare, iar câştigătorul va fi decis în urma punctajului acumulat. Premiile etapei de la București ajung la 350.000 de dolari. Evenimentul este deschis și publicului larg. Iubitorii acestui sport pot rezerva bilete, de pe site-ul www.superchess.ro, pentru urmărirea jocurilor celor 10 GM, direct în sala de competiție. Biletele se găsesc în număr limitat.