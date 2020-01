Cel mai mare star porno al ultimilor 20 de ani tocmai si-a anuntat RETRAGEREA pentru a lucra in sport! Cu ce se va ocupa

Unul dintre cele mai cunoscute nume din industria XXX tocmai si-a anuntat retragerea!

Lisa Ann nu va mai aparea in nicio productie pentru adulti. A facut anuntul in direct, la Radio. Lisa e pasionata de sport si vrea sa inceapa o cariera in domeniu. In prezent, e moderator al unei emisiuni de Fantasy Sports pe Sirius XM.

Lisa e pasionata de fotbal american si baschet. In liceu, a facut parte din echipa de baschet si din clubul de ski. Lisa a dezvaluit in mai multe randuri ca i-ar fi placut sa fie agent, jurnalist, blogger sau reporter sportiv daca nu ar fi ales sa devina actrita porno.

Lisa Ann si-a mai anuntat retragerea din industria porno in doua randuri, mai intai in 1998, din cauza temerilor legate de HIV, apoi in decembrie 2014. Prima data a facut o pauza de 9 ani, timp in care a fost stripperita, apoi una de 4 ani, pana in ianuarie 2018. Lisa Ann are 47 de ani.