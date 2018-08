Cel mai DUR traseu din lume are loc in aceste zile la Sibiu: "N-ai timp sa te odihnesti!" VIDEO

Sibiul e capitala motoarelor in aceasta saptamana!

Piloti din peste 50 de tari au venit sa-si rupa motocicletele pe cel mai dur traseu din lume!

E al 15-lea an de cand pilotii isi testeaza limitele la Romaniacs. Sibienii au iesit in strada sa vada imagini de poveste! Pentru pilioti n-a fost chiar distractie.



"Foarte tehnic. Nu e chiar greu traseul, dar obstacolele sunt foarte apropiate nu ai distanta sa te odihnesti" spune Mani Gyenes.



Pilotii se muta in munti unde ii asteapta iadul. Nu vor scapa de baile de noroi, pentru ca se anunta ploi pana la finalul saptamanii.