Pregătirea unui nou sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving a început pentru Cătălin Preda cu 5 zile pline de aventuri în Arabia Saudită. Sportivul român a fost însoțit în această aventură extremă de săritorul american David Colturi, cei doi fiind primii oameni care au explorat și au sărit în cele mai spectaculoase văi cu apă dulce din Arabia Saudită.

Etapele din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving se desfășoară într-unele dintre cele mai spectaculoase și pitorești locuri din lume, iar sportivii din această competiție caută în permanență noi provocări și locuri inedite în care să sară de la mare înălțime.

Ca parte a pregătirii pentru sezonul 2024, Cătălin Preda și David Colturi au avut 5 zile pline de acțiune în Arabia Saudită explorând canioane și văi aride, din celebrele “wadis”, în căutarea celor mai spectaculoase cascade și lacuri suficient de adânci pentru a-și exersa săriturile.

Cu o suprafață de 2,15 milioane de kilometri pătrați, Arabia Saudită este una dintre cele mai mari țări din lume care nu are râuri și lacuri permanente din cauza climatului arid și a nivelului foarte scăzut al precipitațiilor anuale. Cei doi săritori de la mare înălțime au explorat Wadi Lajab și Wadi Al-Rough, două văi cu peisaje incredibile aflate în regiunea Jazan și ascunse în inima unui deșert neprietenos.

Cătălin Preda: "Am văzut doar câteva fotografii înainte să ajungem aici și pur și simplu nu știam la ce să mă aștept"

Cătălin Preda a fost unul dintre cei mai constanți sportivi din sezonul 2023 în Seria Mondială Cliff Diving și cu argintul din ultima etapă și-a asigurat nu doar locul patru în clasamentul general ci și un loc pe lista de start în noul sezon din cea mai spectaculoasă competiție de sărituri în apă de la mare înălțime din lume.

“Mă bucur că am avut ocazia să văd măreția și frumusețea acestor locuri incredibile. Am văzut doar câteva fotografii înainte să ajungem aici și pur și simplu nu știam la ce să mă aștept. Am descoperit locuri uimitoare, iar faptul că am avut ocazia să explorăm noi toată zona în căutarea celor mai potrivite locuri pentru a ne face săriturile a făcut ca această aventură să fie cu adevărat specială”, a spus Cătălin Preda.

Văile cu apă dulce din regiunea Jazan au transformat acestă zonă în centrul agricol al țării, aici cultivându-se în special fructe, dar tot aici, în deșert, sunt ascunse și frumuseți naturale uimitoare care au fost descoperite la pas de cei doi sportivi.

“În Wadi Al Rough am descoperit o stâncă cu o înclinație mare, dar am urcat până sus și am avut o platformă bună de unde să sărim. În Wadi Lajab lucrurile au fost puțin mai complicate fiindcă am descoperit stânci cu forme ciudate și pereți înclinați pe care a fost destul de greu să-i escaladăm pentru a sări apoi în apă de la peste 20 de metri înălțime. Sunt de 15 ani în acest sport și pentru a mine a fost o ocazie unică să practic această formă de artă într-un loc atât de frumos”, a spus și David Colturi.

Cătălin Preda și David Colturi au avut cinci zile pline de aventuri în Arabia Saudită în care au explorat două văi cu peisaje unice în lume, cu sărituri în apă și scufundări în locuri încă neexplorate până acum. „A fost o călătorie plină de descoperiri și provocări încă de la început. A fost o experiență cu adevărat memorabilă care mi-a încărcat bateriile pentru un nou sezon”, a mai spus Cătălin Preda.

Aventurile celor doi sportivi în Arabia Saudită pot fi urmărite, începând cu 1 aprilie, pe Red Bull TV

După această aventură, urmează sezonul cu numărul 15 din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving care va avea 8 runde și va începe pe 26 mai cu etapa de la Atena. Pe platformele amplasate la 21 de metri, la feminin, și 27 de metri, la masculin, vor urca 24 dintre cei mai buni săritori din lume, iar România va avea din nou doi sportivi în lupta pentru titlu.

Constantin Popovici, campionul de anul trecut, și Cătălin Preda, de două ori pe podium la general, sunt pregătiți să sară în cele mai spectaculoase ape din lume pentru Trofeul King Kahekili.

În iunie, după etapa de la Atena, care a mai făcut parte din calendar în 2009 și 2011, urmează o oprire la Boston în Statele Unite și apoi se va sări în Marea Adriatică de pe stâncile din Polignano a Mare, Italia.

În luna iulie este programată pentru prima oară o rundă la Causeway Coast, în Irlanda de Nord, o zonă folosită și pentru filmările pentru serialul Game of Thrones. În luna august sunt programate etapele Norvegia și Canada, aceasta fiind a doua locație complet nouă din calendarul mondial.

Ultimele două opriri vor fi în Antalia (Turcia) în luna septembrie și apoi finalul de sezon la Sydney, în Australia. Toate rundele din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving vor fi transmise în direct pe Red Bull TV.

Calendar Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2024

26 mai – Atena, Grecia

8 iunie – Boston, Statele Unite ale Americii

30 iunie – Polignano a Mare, Italia

20 iulie – Causeway Coast, Irlanda de Nord

10 august – Oslo, Norvegia

25 august – Canada

29 septembrie – Antalia, Turcia

10 noiembrie – Sydney, Australia

