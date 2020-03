BREAKING NEWS: Comitetul Olimpic International a decis! Jocurile Olimpice de la Tokio vor fi amanate

Competitia suprema din sportul mondial va fi amanata din cauza pandemiei de coronavirus.

Anuntul a fost facut de Dick Pound, membru al CIO. Acesta a declarat pentru USA Today ca Jocurile Olimpice vor fi amanate pentru vara lui 2021, cel mai probabil.

Atleti din intreaga lume au cerut ca Jocurile sa fie amanate, iar Australia si Canada au anuntat chiar ca se retrag oficial si ca nu vor fi prezente la Tokio in acest an. Autoritatile japoneze au insistat in toata aceasta perioada, cand multe competitii din intreaga lume au fost amanate sau anulate, ca Jocurile Olimpice vor avea loc la data stabilita.

"In baza informatiilor pe care Comitetul Olimpic International le are, amanarea a fost decisa. Nu s-au stabilit deocamdata pasii urmatori, dar Jocurile nu vor incepe pe 24 iulie, asta e ceea ce stiu", a declarat canadianul Pound, unul dintre cei mai cunoscuti membrii ai forului.

Consecintele vor fi unele imense, e de parere Dick Pound, care spune ca o decizie oficiala va veni in zilele ce urmeaza.