Benny Adegbuyi, învins prin KO! Românul nu a avut nicio șansă în fața lui Antonio Plazibat

Românul a încasat un croșeu de stânga, iar apoi a fost lovit cu dreapta în bărbie și a fost trimis în corzi, după care s-a prăbușit și a fost numărat.

"I guess I'm just a crazy guy, that knocks everyone out." Antonio Plazibat drops BOMBS on Benjamin Adegbuyi, sending him to the canvas twice for the second-round stoppage. The biggest win of his career for the 27-year old Croat. @GLORY_WS | #COLLISION3 pic.twitter.com/v9Ri1QckaA