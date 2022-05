Zece dintre cei mai mari şahişti ai lumii, potrivit clasamentului FIDE, printre care și primul jucător al României, la acest moment, se confruntă în aceste zile, la București, în prima etapă a circuitului internațional Grand Chess Tour 2022.

Augusta Dragic, președintele Fundației Superbet, a acordat un interviu pentru Sport.ro, material video pe care îl puteți urmări mai sus.

Cine sunt cei 10 GM care concurează la București

Cei 10 mari maeștri internaționali care se confruntă în competiția de la București sunt: Alireza Firouzja (Franța) – locul 2 în lume și primul an când joacă în tot circuitul GCT, Levon Aronian (SUA) – locul 6 mondial, Fabiano Caruana (SUA) – locul 4 în lume, Wesley So (SUA) – câştigător al GCT 2021 şi câştigător al etapei Paris Rapid & Blitz 2021, Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan) – locul 3 la GCT 2021 şi câştigătorul Superbet Chess Classic România 2021, Ian Nepomniachtchi (FIDE) – locul 5 în lume, challenger la titlul mondial în cadrul CM 2021, Richard Rapport (Ungaria) – locul 10 mondial, Maxime Vachier-Lagrave (Franța) – locul 2 la GCT 2021, câştigător al Cupei Sinquefield 2021 şi câştigător al GCT Croaţia 2021, Leinier Dominguez (SUA) – primul an când joacă în circuitul GCTși Bogdan Deac (România) – cel mai bun șahist al României (locul 59 mondial) a obținut titlul suprem (de GM) la 14 ani și 7 luni, devenind la vremea respectivă cel mai tânăr GM din lume. Deac a debutat în echipa națională de seniori la 14 ani, iar în iulie 2019 a fost cotat de către FIDE ca fiind al 8-lea junior din lume.

Despre competiția de șah

Competiția de șah clasic de la București (Superbet Chess Classic România 2022) este prima din cele cinci etape ale turneului Grand Chess Tour 2022. Șahiștii (10 dintre cei mai mari GM din lume, printre care și jucătorul nr. 1 al României) joacă în sistem turneu (fiecare cu fiecare) și obțin puncte. Câștigătorul etapei va fi anunțat la finalul turneului, pe baza punctelor acumulate. Premiile competiției de la București ajung la 350.000 dolari. Mai multe informații despre cei 10 jucători puteți găsi aici: https://superchess.ro/index.php/grand-chess-tour/gct-2022

Competiția se desfășoară în perioada 5-15 mai, cu excepția zilei de 10 mai (zi de odihnă). Partidele încep la orele 15.00 și se încheie în jurul orelor 20.00. Deschiderea fiecărei zile competiționale se face printr-o primă mutare simbolică, făcută de invitați speciali, sportivi, oficiali și diverse personalități ale vieții publice din România.

În România, competiția este transmisă în direct de canalul de televiziune Prima Sport și este comentată de Maestrul Internațional Gabriel Grecescu. În online și în străinătate, etapa poate fi urmărită pe https://grandchesstour.org/.