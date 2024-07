În monologul de început Serena Williams a făcut o glumă pe seama jucătoarei de baschet Caitlin Clark, despre care a spus că seamă cu marele Larry Bird pentru că e din Indiana și "albii" o iubesc.

Americanii se așteptau ca baschetbalista să-i ofere un răspuns pe măsură fostei jucătoare de tenis, însă aceasta a ales calea diplomatică.

"Mie mi-a atras atenția altceva: cât de mult a făcut parte baschetul feminin din discurs", a spus Clark, conform lui Matthew Byrne, adăugând: "Cred că acest lucru arată direcția bună în care se îndreapră acest sport. Evident, Serena a făcut o treabă fantastică ca gazdă".

Totuși, Serena Williams a avut parte de o replică din partea americanilor.

"Pentru cei care sperau că Caitlin Clark va răspunde glumei virale a Serenei Williams despre "albii" cu furia a o mie de sori... am vești proaste pentru voi. Nu a făcut-o.

Sincer, mi s-a părut amuzant. Dar nu sunt o persoană foarte sensibilă și îmi place umorul negru (ușor?)", au scris cei de la Outkick.

"Caitlin Clark a avut un an fantastic și este nominalizată la trei premii", a început Williams gluma, continuând: "Ești Larry Bird prin faptul că ești un jucător fantastic, ai legături cu Indiana, iar albii sunt înnebuniți după tine."

Umorul fostei jucătoare de tenis, apreciat de cei de la Outkick: "Vedeți? Nu e rău. Decent. Îi dau un solid 7 din 10."

#ESPYS24 host Serena Williams name dropping Caitlin Clark in her intro

“You are the Larry Bird in that you are an amazing player, you have ties to Indiana, and white people are really crazy about you” ???????? pic.twitter.com/Hz1nmFpfYF