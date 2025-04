Sâmbătă, Rapid a pierdut pe teren propriu contra lui U Cluj, 0-2, în runda a cincea din play-off. Giuleștenii au rămas pe locul 6, iar pentru o calificare în cupele europene câștigarea Cupei României pare că este varianta mai accesibilă în prezent.

Marius Șumudică: "Plecăm cu șansa a doua la meciul cu Hermannstadt"



Totuși, Șumudică susține că Rapid nu este favorită la Sibiu. Antrenorul a ținut să comenteze și zvonul potrivit căruia Marius Măldărășanu, antrenorul de la FC Hermannstadt, ar putea ajunge în Giulești din sezonul următor.



"Nu avem amintiri plăcute. Am pierdut ultimul joc de la Sibiu. Mâine va trebui ca în decursul a 90 sau 120 de minute să ne calificăm. Știu că ne așteaptă un meci foarte greu. Din punctul meu de vedere, plecăm cu șansa a doua. Ei au prima șansă. Ne-au bătut în ultimul joc de aici, joacă de foarte mult timp împreună, au continuitate, lucrează cu același antrenor de 3-4 ani. Dar am venit să luptăm, suntem la un pas de finală și vom vedea la final cine se va bucura.



Eu îl respect pe Măldărășanu. A fost un coleg al meu, la fel ca Daniel Niculae. Îi respect pe amândoi și le doresc baftă în carieră. La mine nu există rivalitate, să demonstrez că sunt mai bun ca Măldărășanu sau că Măldărășanu e mai bun decât mine. Are viitorul în față. Am înțeles că se tot zvonea că vine antrenor la Rapid. Îi doresc baftă și, dacă are șansa să vină la Rapid, eu îi curăț vestiarul, îl las liber", a spus Șumudică, la conferința de presă de la Sibiu.

Marius Șumudică: "De 5 zile am telefonul închis. M-am închis într-o cameră după meciul cu U Cluj"



Ulterior, Șumudică a explicat cum a trăit zilele de după eșecul cu U Cluj. Antrenorul de la Rapid e dezamăgit că alți oameni din club nu au fost la fel de afectați.



"Pentru mine nu au existat sărbători. Sărbătoarea mea a fost că m-am închis într-o cameră în mansarda casei mele. Îmi cer scuze pe această cale familiei mele și părinților. După meciul cu U Cluj, nu a existat sărbătoare. Asta e, fiecare trăiește cum poate. Eu m-am dedicat foarte mult acestui sport și acestui club.



Probabil că sunt cel mai mare idiot și cel mai mare prost. Probabil sunt singurul care suferă. Eu de 5 zile am telefonul închis și nici nu mai vreau să-l deschid. Cei care mi-au urat sărbători fericite să știe de ce nu le-am răspuns. Eu nu mai vreau să-mi deschid telefonul. Probabil încă nu sunt pregătit să gestionez eșecurile.



Pentru mine, acest eșec cu U Cluj a durut enorm. Ar trebui să îi doară pe toți cei angrenați în acest fenomen la Rapid, dar unii am văzut că au trecut ușor peste acest eșec", a mai spus Șumudică.



FC Hermannstadt - Rapid se joacă miercuri, de la ora 19:30. Câștigătoarea se califică în finala Cupei României, unde adversară va fi CFR Cluj sau Farul Constanța.