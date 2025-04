Dezvăluire după aproape 30 de ani: Hagi a refuzat transferul la un colos din cauza soției: "Aveam un acord total, dar ea a zis că nu vine"

Gică Hagi: "Marilena e șefa! I-am dat totul pe mână"

În ziua în care a împlinit 60 de ani, pe 5 februarie, Gică Hagi a organizat o conferință de presă în care a anunțat lansarea cărții autobiografice "Drumul meu".



Pe parcursul conferinței, Hagi a vorbit și despre rolul pe care soția îl joacă în viața sa.



"Marilena e mai discretă, știu că mă iubește, mă suportă. Ea e în spate, ea e patroana, ea ține tot, ea e șefa. Are totul pe mână, i-am dat totul. Am o nevastă care mă suportă și îi mulțumesc.



Are grijă de familie, de copii, are timp să stea mult mai mult cu ei. Îi mulțumesc pentru că ea i-a crescut, datorită ei sunt copiii așa. Eu doar i-am susținut, poate am fost mai dur, dar sunt fericit pentru că Kira și Ianis mă văd ca pe un exemplu, dar și pe Mari", spunea Hagi, în februarie.