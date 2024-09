A jucat la Steaua, Napoli și Brescia, e vicecampion mondial și iubește Formula 1. Povestea lui Bogdan Rath, selecționerul României

Tehnicianul și-ar fi dorit să facă ciclism și recunoaște că este fascinat de piloții din Formula 1.

Povestea lui Bogdan Rath, selecționerul României

Ajuns la vârsta de 52 de ani, Bogdan Rath a fost unul dintre cei mai importanți jucători din lume în urmă cu două decenii. Tocmai de aceea, Italia, care era și atunci, ca și acum, una dintre forțele poloului mondial, a făcut totul pentru a-i acorda cetățenia și a-l putea avea în națională.

În cei 20 de ani jucați în Serie A, dar și în naționala peninsulară, Bogdan s-a ales cu o mulțime de superstiții.

„Am o grămadă. Le am, mai ales că a fost și școala napoletană, care se adaugă. Am văzut că funcționează. Alea care funcționează le-am ținut cu sfințenie. E foarte greu să schimbi slipul, foarte greu schimbi locul, sunt multe”, spune Bogdan Rath, pentru Sportsnet.

A debutat contra României!

După 10 ani în care a jucat pentru România, la vârsta de 28 de ani, căsătorit cu o italiancă și jucător la campioana din Serie A, Bogdan Rath a primit oferta de a evolua pentru naționala Italiei.

„Am început să joc în campionatul italian după Jocurile Olimpice de la Atlanta, din 1996. După care m-am căsătorit cu prima mea soție, care era și ea poloistă, și-n urma căsătoriei am dobândit cetățenia și ulterior am fost chemat la națională. Eu activam acolo, locuiam acolo, deci îmi schimbasem viața, eram total în Italia.



Mi s-a oferit această posibilitate am mers cu ei și a fost bine. Am fost onorat când mi s-a propus. Eu aveam 28 de ani, nu eram foarte tânăr, jucasem 9-10 ani în naționala României. Am fost măgulit de cerere. Jucam la un club, care dacă era nu cel mai puternic din lume, era sigur între primele 3, și am fost foarte fericit să fac parte din echipa lor”, mai spune Bogdan Rath.

Bogdan Rath a debutat în naționala Italiei contra României!

A acceptat naționala Italiei, iar debutul a fost unul extrem de emoționant, pentru că a fost contra... României!

„A fost o foarte mare emoție. Chiar dacă am înscris alte goluri, am ratat penalty. Era o emoție foarte mare, era imnul nostru, imnul lor, erau băieți cu care jucasem foarte mulți ani acum în fața mea, ca adversari. Am fredonat amândouă imnurile” – Bogdan Rath, selecționerul naționalei de polo a României.

Împreună cu naționala Italiei fost vicecampion al lumii și al Europei și recunoaște că dacă ar fi să aibă vreun regret, acela este faptul că nu a putut să cucerească aurul la una din aceste competiții.

„Mi-a rămas o amărăciune că nu am reușit să câștig un aur, chiar dacă noi am avut în față o generație a Ungariei, unică pe plan mondial, care a câștigat 3 titluri consecutive la Jocurile Olimpice.

Erau niște marțieni. Am satisfacția că i-am pus în mare dificultate la Campionatul Mondial, unde au câștigat la reprize suplimentare, dar și la Cupa Mondială. De asemenea, am reușit să-i eliminăm acasă la ei, la European. Acolo am avut și unicul atac să-i spunem rasist, deși nu a fost rasist: m-a întrebat cineva, un coleg maghiar, dacă eu ca român nu mă simt inferior. Nu m-am simțit deloc inferior, ba chiar le-am dat golul victoriei”, povestește Bogdan Rath, selecționerul naționalei de polo a României.

Bogdan Rath e fascinat de Formula 1

Cât a jucat în Italia, a avut prilejul de a asista și la cursa de Formula 1 de la Monte Carlo.

„Am fost la Formula 1 invitat de niște prieteni chiar la Monte Carlo, la o terasă foarte importantă. Pot să spun că a fost nemaipomenit, cu toate că mai palpitante sunt probele și ce se întâmplă înainte. Îmi plăceau mult ca sportivi, că sunt sportivi în toată regula. Acolo îți pui viața în pericol în fiecare secundă. Nu e de glumă. Trebuie să avem mare respect pentru acești sportivi” – Bogdan Rath, selecționerul naționalei de polo a României.

Mâncarea românească îi place mai mult decât cea italiană

Chiar și după aproape două decenii petrecute în Italia, antrenorul recunoaște că mai dragă îi este mâncarea românească decât cea italiană.

„Pleci de la mama, eu sunt român, mama m-a învățat cu sarmale cu mămăligă. Dacă mănânci 3 zile sarmale te saturi și atunci mănânci paste”, mai afirmă selecționerul naționalei de polo.

Foarte mulți campioni recunosc că la început au fost atrași de alte sporturi înainte de a-l descoperi pe cel în care au scris istorie. Nici Bogdan Rath nu face notă discordantă..

„Inițial îmi plăcea ciclismul. Au fost niște antrenori care mi-au spus nu poți să te duci la atletism sau la ciclism, că tu ești stângaci, ți-a dat Dumnezeu o calitate mare și i-am ascultat” – Bogdan Rath, selecționerul naționalei de polo a României.

Pe brațul stâng, cel cu care își băga adversarii în sperieți în vremurile de glorie, selecționerul naționalei României are un tatuaj foarte interesant.

„E un ochi cu o rană deschisă un ochi albastru, e mama mea care are ochii albaștri. L-am făcut după ce am câștigat Cupa LEN și campionatul cu Savona în 2005”, explică selecționerul României.

A jucat până la vârsta de 40 de ani

Bogdan Rath a fost unul dintre cei mai importanți poloiști români ai ultimilor trei decenii. El s-a născut la 28 iunie 1972, la București și s-a format ca junior la CSS 1 București. A debutat în campionatul de seniori, la vârsta de 17 ani, în 1989, la Sportul Studențesc. A ajuns apoi la Steaua, cu care a cucerit 5 titluri de campion național și două Cupe ale României în perioada 1991 – 1996.

În 1996 s-a transferat în prima divizie italiană, la Paguros Catania, la care a jucat până în 1998. A trecut apoi la cea mai puternică formație din acea perioadă, Posillipo Napoli, la care a evoluat până în 2003 și cu care a cucerit cele mai importante trofee: de două ori titlul în Italia (2000 și 2001), Cupa Cupelor în 2003, fiind de două ori finalist în Euroligă, în 1999 și 2002. În 1999 și în 2000 a fost selecționat în echipa mondială All Star.

În 2004 și 2005 a jucat la Savona, cu care a devenit, în 2005, campion național, cucerind, în același an, și Cupa LEN și jucând finala Supercupei Europei.

În 2006 s-a transferat la Leonessa Brescia, formație la care a jucat până în 2011, devenind de două ori vicecampion al Italiei (2008 și 2010) și cucerind Supercupa Europei în 2006. Și-a încheiat cariera în 2012, la vârsta de 40 de ani, jucând sezonul de adio la formația Ortigia Siracusa. În total a evoluat 16 ani în prima ligă italiană. Imediat după retragere a antrenat echipe de copii și juniori, iar după doi ani a debutat pe banca tehnică a unei formații de seniori.

„În paralel am avut o activitate de tip catering care mi-a luat mult timp și m-a pus mult să gândesc și să ies din viața de sportiv. Că nu e ușor. M-am lăsat la 40 de ani, la un nivel foarte înalt, încă jucam în prima divizie italiană și nu era deloc ușor, nici din punctul de vedere al vieții și al progamului, dar am reușit să gestionez foarte bine, ținându-mă ocupat” – Bogdan Rath, selecționerul naționalei de polo a României.

În ceea ce privește activitatea la echipa națională, Bogdan Rath a jucat întâi pentru România, după care a devenit titular într-una dintre cele mai puternice naționale din lume, Italia. Cu tricolorii noștri a terminat pe locul 4 la Campionatele Europene de la Sheffield, din 1993. Apoi, în 1996, a participat cu naționala României la Jocurile Olimpice de la Atlanta.