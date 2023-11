Tot în gala Oktagon, Călin Petrișor, actualul deținător al centurii europene, va lupta pentru titlul suprem în fața ucraineanului Taras Hnatchuk.

Bogdan Stoica este într-un moment ideal al carierei sale după ce în urmă cu o lună l-a învins în Glory pe fostul challenger al centurii, olandezul Tavares. Acum, cel mai mic dintre frații Stoica vrea să obțină titlul în a patra versiune din carieră după Superkombat, Enfusion și WKU.

18 noiembrie, zi mare la Torino: doi români luptă pentru centurile mondiale

Meciul cu Faraoni, cel mai faimos luptător italian în acest moment, se va desfășura pe durata a cinci runde și va avea reguli orientale, astfel că vor fi permise și loviturile în clinci, dar și cele de genunchi la cap.

„Sunt pregătit pentru acest meci. După ce am câștigat cu Tavares, nu am avut decât două zile pauză și am revenit la pregătire. Sunt încrezător în șansele mele. În Torino există o comunitate mare de români și cu susținerea celor de acolo, sunt convins că voi aduce titlul acasă, în România”, a spus Stoica.

Biletele sunt disponibile pe platforma clappit, dar vor fi disponibile și în seara de 18 noiembrie la intrare în sala Palaruffini din Torino.

„Avem nevoie de susținerea românilor, cu ajutorul lor putem să ne îndeplinim visul”, a spus și Petrișor, care este la a doua șansă de a obține centura mondială ISKA.

„Pentru sportivii români reprezintă o nouă șansă mare de a lupta la centurile ISKA, una dintre cele mai apreciate versiuni ale sportului de contact din lume. Am încredere că atât Bogdan, cât și Călin vor face meciuri mari pe 18 noiembrie”, a declarat Alin Huiu, reprezentantul ISKA în România.

Pe 18 noiembrie, în Oktagon, va mai fi un duel între Florin Matei, proaspăt campion mondial la amatori, și băcăuanul care e stabilit în Italia, Yuri Farkaș, considerat în acest moment unul dintre marile prospecte ale kickboxului din peninsulă.