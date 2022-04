Victorie chinuită pentru Barcelona cu Real Sociedad! Probleme în apărare pentru catalani! Pique, huiduit la fiecare atingere de balon 

Singurul gol al partidei a fost marcat de Pierre-Emerick Aubameyang, în minutul 11, din pasa lui Ferran Torres, confirmând astfel încă o dată că transferurile realizate în iarnă au fost eficiente pentru gruparea de pe Camp Nou. Golul atacantului i-a readus pe catalani pe al doilea loc în clasamentul La Liga, la 15 puncte distanță de liderul Real Madrid.

HIGHLIGHTS: #RealSociedadBarca 0-1

????❤️ A 9th goal of the season for @Auba is enough to give @FCBarcelona the win.#LaLigaSantander pic.twitter.com/t0kIymh8zQ