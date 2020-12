Zidane a dat cartile pe fata si a vorbit despre viitorul lui Ramos la Madrid! Ce se intampla cu fundasul spaniol

In ultimele luni au aparaut speculatii despre o posibila plecare a lui Ramos de la Real Madrid.

Antrenorul Zinedine Zidane a clarificat aceasta situatie si este sigur ca Sergio Ramos isi va incheia cariera in tricoul "Los Blancos". Capitanul campionilor din La Liga mai are contract cu echipa pana in iunie 2021, iar presa iberica a dezvaluit ca Ramos a fost nemultumit de ofertele primite pentru prelungirea contractului de la oficialii madrileni.

"Mai am contract cu Real pana in 2022. Sper ca jucatorii sa ramana la acest club si sa continuam munca impreuna", a spus Zidane facand referire Sergio Ramos.

"Cand un jucator spune ca vrea sa ramana asta inseamna foarte mult. Pe Sergio Ramos il vad continuand la Real inca multi ani de-acum incolo. Are foarte mare grija de el si nu sunt surprins de ceea ce a realizat pana acum si de forma lui excelenta", a continuat antrenorul francez.

Sergio Ramos s-a transferat la Real Madrid de la Seviila in 2005 pentru suma de 27 de milioane de euro. Fundasul spaniol a strans in total 664 de meciuri pentru madrileni, a inscris 100 de goluri si a oferit 40 de pase decisive.