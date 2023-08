„Aruncă cu rahat în mine!” S-a aflat ce i-a spus Ousmane Dembele lui Xavi Hernandez înainte de a pleca de la FC Barcelona

Campioana Franței i-a achitat clauza de rezilieire în valoare de 50 de milioane de euro lui Ousmane Dembele, care și-a exprimat dorința de a părăsi clubul de pe Camp Nou. Mai mult, francezul a zburat deja spre Paris în cursul zilei de joi, pentru a face vizita medicală și a semna cu PSG.

Xavi Hernandez a declarat după ultimul amical din Statele Unite ale Americii al Barcei că este dezamăgit de Ousmane Dembele și decizia luată de francez, asta și în contextul în care oficialii catalani au făcut eforturi, în sezonul trecut, pentru a-l convinge să semneze o nouă înțelgere. Presa iberică a dezvăluit însă care a fost ultimul dialog dintre antrenorul Barcelonei și campionul mondial din 2018.

„Vreau să continui să câștig trofee, dar într-un mediu mai sănătos. Aici întotdeauna sunt oameni care aruncă cu rahat în mine”, i-ar fi spus Dembele lui Xavi conform jurnalistului Javi Miguel.

????????| This is what Dembélé told Xavi: "I want to keep winning titles, but in a HEALTHIER environment. Here there are always people throwing shit at me." [ @fansjavimiguel ] #fcblive pic.twitter.com/uo5h8LL889

Ziaristul Ivan San Antonio a mai adăugat o parte din discuția pe care Ousmane Dembele și Xavi Hernandez ar fi avut-o: „Dacă era după tine, aș râmâne. Pentru tine și pentru fani, aș rămâne, dar nu e asta problema”.

???? Dembélé's final words to Xavi: "If it were up to you, I would stay, coach. For you and for the fans, I would stay, but this is not the problem." @sanantheone ???????? pic.twitter.com/3IZpPH1OrU