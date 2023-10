Granada a condus cu 2-0 încă din minutul 29, după dubla lui Bryan Zaragoza. Mijlocașul gazdelor a deschis scorul la primul atac și tot el a majorat avantajul după ce a trecut de Jules Kounde.

Xavi se plânge de arbitraj și avertizează după meciul cu Granada: "Nu se poate să ieșim așa pe teren!"

Barcelona a revenit după golul lui Lamine Yamal (45+1') și cel al lui Sergi Roberto (85'), însă catalanii au fost aproape de o nouă remontada. Golul lui Joao Felix a fost anulat în prelungiri, arbitrii considerând că Ferran Torres se afla în ofsaid și a influențat faza de atac.

După meci, Xavi Hernandez, antrenorul Barcelonei, s-a plâns de decizia de arbitraj din prelungiri, și-a avertizat jucătorii că au intrat prea relaxați și le-a transmis fanilor și jurnaliștilor să nu rămână numai cu rezultatul din această partidă.

„Am meritat victoria. Practic am dominat meciul, nu știu care a fost posesia, dar am dominat total. Meritam mai mult, dar nu se poate să ieșim pe teren în felul acesta, am vorbit că vor fi agresivi și că vor pune presiune și în 30 de secunde au deja avantaj. Apoi, pe o tranziție, 2-0 și am avut de tras, însă începând de acolo echipa a fost calmă și a avut răbdare, a dominat, am schimbat puțin sistemul în a doua repriză, meritam victoria în final, plecăm cu un punct care pentru noi e insuficient.

Păcat de golul anulat din final pentru că altfel vorbeam de o remontada bună. Golul așa cum este anulat poate fi și validat. Nu interferează cu nimic pentru că mingea trece la doi metri deasupra lui Ferran. Cel de-al patrulea oficial mi-a spus prima dată că îl anulează pentru că a atins mingea Ferran, apoi se vede că nu. Cu ce interferează Ferran? E clar că interferează, dar pe cine dacă balonul nu se ducea în direcția lui și nu deranjează pe nimeni?

Kounde pare că este bine, pare că nu este ceva grav și rămâne de văzut cum este Lamine, care s-a resimțit puțin. Vom vedea mâine cum sunt amândoi.

Ați văzut cum s-a desfășurat primul lor gol, e o eroare a noastră pe construcție, știam că reacționează la presiune, obiectivul era să jucăm din prima, era clar planul meciului și încasezi golul ăla din prima și asta ne-a afectat. Un meci bun în ceea ce privește jocul nu rezultatul. Am creat multe ocazii astfel încât să obținem cele trei puncte. Astăzi s-a jucat bine fotbal, așa cum am făcut și cu Porto, nu rămâneți doar cu rezultatul, așa că nu ar trebui să faceți asta nici azi”, a spus Xavi, la finalul meciului, conform Mundo Deportivo.

Deși este singura echipa neînvinsă din LaLiga, Barcelona ocupă locul 3, cu 21 de puncte, la trei lungimi sub liderul Real Madrid și la una în spatele celor de la Girona.