Catalanii caută să își revină rapid după înfrângerea din El Clasico, scor 1-2 cu Real Madrid. Xavi Hernandez a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Real Sociedad, iar acolo a prefațat duelul, dar a vorbit și despre răbufnirea lui Ilkay Gundogan de la finalul meciului cu Realul.

Xavi Hernandez a vorbit după răbufnirea lui Ilkay Gundogan

Mijlocașul adus de la Manchester City s-a arătat extrem de nemulțumit de atitudinea superficială a câtorva coechpieri pe care nu i-a văzut dezamăgiți după înfrângerea suferită în El Clasico. Neamțul nu s-a sfiit să se exprime în acest sens, iar Xavi Hernandez a fost întrebat despre declarațiile sale și a răspuns.

„Conformism? Niciodată. Ambiție, exigență. Suntem cu toții de acord cu ceea ce spune el, am vorbit în vestiar și asta este, nu am dat mai multă importanță acestui lucru. Toți gândim același lucru, suntem la Barca și nu trebuie să ne spună nimeni ce este exigența aici. Exigența, excelența... Nu s-a generat o polemică în vestiar, el a vrut să lămurească și asta este. Nimic mai mult.

După El Clasico am avut senzația de furie, toți eram la fel. Oricine ar fi de acord cu mine, că am controlat meciul, dominam și detaliile au definit meciul, am pierdut din cauza erorilor noastre. Avem timp să învățăm, suntem la patru puncte de lideri și este timp să îndreptăm astfel de erori.

Gundogan și-a exprimat supărarea, atât. Fiecare o face în felul său. E cultural. Zilele trecute a ieșit Muller, căpitanul lui Bayern Munchen, să critice și el. E ceva normal”, a declarat Xavi Hernandez conform sport.es.

Pedri, apt de joc pentru meciul cu Real Sociedad

Catalanii au primit o veste bună înainte de meciul de sâmbătă seară. Pedri a primit „undă verde” din partea medicilor și va putea fi folosit în duelul cu Sociedad. Antrenorul a vorbit despre mijlocașul iberic, dar și despre ceilalți fotbaliști pe care îi are la dispoziție, inclusiv Raphinha și Robert Lewandowski, care în El Clasico au bifat primele minute după accidentări.

„Revenirea lui Pedri e o veste bună pentru echipă. S-a antrenat foarte bine săptămâna asta și îl văd pregătit. Avem multe alternative în bandă. Meciul trecut a jucat Ronald Araujo acolo, dar pe Cancelo îl văd bine, e foarte puternic fizic și mental, nu există riscul de oboseală.

Lewandowski și Raphinha s-au antrenat bine, amândoi se simt bine, sunt la 100%, au depășit accidentările. Reprezintă noi opțiuni pentru echipă și mai multe posibilități pentru mine, pentru a face rotații”, a adăugat antrenorul.