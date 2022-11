Xavi a vorbit despre decizia lui Gerard Pique de a se retrage: „Am crezut că trebuia să folosesc alt jucător decât el și asta am făcut!” 

Fundașul spaniol a șocat lumea fotbalului cu anunțul pe care l-a făcut joi seară, cu ajutorul unui clip emoționant. Gerard Pique a decis să se retragă, asta și după un start de sezon în care a primit extrem de puține minute din partea lui Xavi Hernandez. Astfel, meciul cu Almeria de sâmbătă seară este ultimul meci al fotbalistului în tricoul blaugrana pe Camp Nou.

Reacția lui Xavi Hernandez după ce Gerard Pique și-a anunțat retragerea

Xavi Hernandez a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Almeria, iar acolo a vorbit despre decizia luată de fundașul de 35 de ani. Antrenorul Barcelonei, cu care Gerard Pique a și împărțit vestiarul o bună perioadă de timp, câștigând numeroase trofee împreună, a avut o reacție ușor „rece” când a vorbit despre deciziile de a-l lăsa pe jucător pe banca de rezerve, dar și despre retragerea lui.

„Gerard merită toate elogiile posibile din partea fanilor, am avut norocul de a lucra mulți ani alături de el. Mâine merită lucruri frumoase din partea publicului.

A fost un moment dificil. Am trecut prin toate, e dificil să gesionezi o astfel de situație când știi că nu mai ești la fel de important ca înainte. Sunt decizii pe care trebuie să le iau ca antrenor al echipei. Am crezut în multe momente că trebuia să folosesc alt jucător care nu era Pique și asta am făcut.

Nu știu dacă va fi titular cu Almeria, vom vedea. Întotdeauna am fost extrem de sincer cu el, întotdeauna s-a antrenat la nivel maxim și zâmbitor. Circumstanțele au decis finalul traiectoriei sale ca fotbalist.

Pique e curajos, competitiv, nu are complexe. Are o capacitate intelectuală foarte ridicată. A fost un coleg bun și un căpitan bun. Nu am nimic să îi reproșez, a fost o chestiune fotbalistică, nimic personal. Ne bazăm pe el până marți, la meciul cu Osasuna din Pamplona”, a declarat Xavi la conferința de presă conform sport.es.

Întrebat despre o posibilă relație rece între el și Gerard Pique, Xavi a răspuns tranșant: „A trebuit să iau decizii pentru binele clubului. Relația noastră e bună, nu s-a răcit în niciun moment”.

Palmaresul lui Gerard Pique

Fundașul de 35 de ani a bifat 615 meciuri în tricoul celor de la FC Barcelona și a marcat 53 de goluri. Înainte de a juca pentru iberici, a avut patru sezoane la Manchester United (unul împrumut la Real Zaragoza), fără să se impună ca titular: 23 de jocuri și 2 goluri.

Cu formația catalană, Gerard Pique are în palmares: 8 campionate în Spania, 1 trofeu în Premier League, 4 trofee Champions League, 7 trofee Cupa Regelui, 3 trofee Supercupa Europei și 6 trofee Cupa Spaniei.

Pentru naționala Spaniei, Gerard Pique a jucat de 102 ori, marcând de cinci ori. A câștigat titlul european în 2012 și titlul mondial în 2010, iar în 2006 s-a impus la Europeanul U19.