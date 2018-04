Transferul verii, in impas? Salariu URIAS oferit lui Griezmann pentru a nu semna cu Barcelona!

Ateltico Madrid vrea sa-i ofere un nou contract lui Griezmann.



Odata ce au fost eliminati din Liga Campionilor de AS Roma, sefii Barcelonei vor cu disperare sa-l aduca pe Antoine Griezmann.

Potrivit Mundo Deportivo, Atletico Madrid nu vrea sa-l lase sa plece la Barca si i-au pregatit un contract cu un salariu urias starului francez. Aproape 20 de milioane de euro pe sezon, va putea incasa Griezmann daca va face semna un nou contract cu echipa lui Simeone. In prezent, atacantul in varsta de 27 de ani castiga 14 milioane de euro la Atletico Madrid si are o clauza de reziliere de 100 de milioane de euro.

Inainte de Cupa Mondiala se va stabili viitorul lui Griezmann, mai noteaza spaniolii de la Mundo Deportivo.

In acest sezon, Antoine Griezmann a marcat de 25 ori si are 11 pase decisive in toate competitiile. Acesta a smuls un punct in ultima etapa de campionat, in fata celor de la Real Madrid. Joi, Atletico Madrid va juca impotriva celor de la Sporting Lisabona. Meciul se va vedea joi, la ora 22:00 in direct la PRO X.