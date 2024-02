Uimire la Madrid: ce a decis Real chiar înaintea derby-ul cu Atletico

În ziua meciului, Real Madrid a luat decizia de a trage acoperișul de pe Santiago Bernabeu, chiar dacă situația meteorologică nu impunea acest lucru.

Atletico Madrid consideră că este "o ciudățenie" din partea lui Real, scrie As, însă presa din Spania explică decizia gazdelor. Real Madrid și-ar dori să simtă din plin susținerea fanilor și consideră că acustica este mai bună cu acoperișul tras.

"În Spania nu există vreo regulă în legătură cu acest aspect. În cazul meciurilor organizate de UEFA, cluburile trebuie să ceară acest lucru, iar delegatul UEFA este cel care decide", scrie As.

???? Santiago Bernabéu’s roof will be closed in tonight’s derby.

Atletico Madrid have defined this choice "weird" (the expected temperature is 11°, no rain) and they have even asked about the matter but there is no regulation in La Liga. @marca pic.twitter.com/fDS4SowgZp