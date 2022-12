Transferuri în iarnă la Barcelona? Joan Laporta a dat răspunsul

Întrebat dacă Xavi va primi ”întăriri” în pauza competițională din iarnă, președintele Barcelonei a atras atenția asupra faptului că, în vară, au fost ”betonate” toate compartimentele.

Joan Laporta a lăsat de înțeles că Barcelona nu va face transferuri în această pauză competițională, după ce a cheltuit sume uriașe pentru a transfera jucători importanți în urmă cu patru luni.

"Transferuri în ianuarie? Am muncit bine în vară. Nu există indicații a vreunei afaceri pe care să o facem momentan", a spus Joan Laporta.

Laporta a vorbit și despre posibilitatea ca Frenkie de Jong să ajungă la Manchester United: "Nu am vrut niciodată să-l vând pe Frenkie de Jong. El trebuie să fie un om de bază în echipă”.

