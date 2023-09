Spania are un lider nou! Nu este nici Real Madrid, nici Barcelona

Etapa a șaptea din campionatul spaniol a fost plin de surprize pentru fanii fotbalului. În primă instanță, Barcelona a făcut doar egal pe terenul Malloricăi, scor 2-2, într-un meci în care elevii lui Xavi au fost conduși cu 1-0 și 2-1.

Real Madrid a trecut peste eșecul din etapa precedentă din La Liga. În runda a 6-a, formația pregătită de Carlo Ancelotti a pierdut în fața rivalei locale, Atletico Madrid, scor 1-3.

Campionatul iberic are un nou lider. Girona a învins ”submarinul galben” în ultimul meci, scor 2-1 vs Villareal și s-a instalat în pole positionul clasamentului.

Girona are un record de șase victorii și un egal, cel mai bun bilanț din prima ligă. După șapte etape, Girona are 19 puncte, pe când Real Madrid și Barcelona se află în spate, cu 18, respectiv 17 puncte.

