FC Barcelona, egal cu o echipă din subsolul clasamentului! Kosovarul Muriqi le-a pus probleme catalanilor 

Catalanii au început meciul cum nu se poate mai rău, fiind conduși din minutul 8, după golul marcat de Vedat Muriqi, cel mai bun marcator din istoria naționalei lui Kosovo. Barcelona a reușit să egaleze, în minutul 41, prin Raphinha, însă gazdele au trecut din nou în avantaj, prin Prats, care a înscris după o mare gafă în defensiva echipa lui Xavi Hernandez, din pasa lui Muriqi.

În a doua parte, catalanii au reușit să egaleze din nou, prin Fermin Lopez, însă spre deosebire de etapa trecută, când au revenit de la 2-0 și au învins, de această dată au plecat cu doar un punct de pe Estadi Mallorca Son Moix.

Xavi Hernandez, supărat pe jucătorii săi după remiza cu Mallorca

Xavi Hernandez a vorbit la finalul meciului și a recunoscut că jucătorii săi au comis două erori mari.

„Problema a fost că au trecut în avantaj din eroarea noastră când încercam să ieșim cu mingea. Apoi când jucam cel mai bine am făcut încă o eroare defensivă. Sunt greșeli nepotrivite care nu trebuie să se întâmple, mai ales în astfel de meciuri intense. Am avut 4 sau 5 ocazii clare, însă am încasat prea multe gooluri. Au fost două erori mari care ne-au obligat să facem mai mult efort decât era necesar. În final, remiza nu este suficientă pentru noi.

Controlam meciul după ce am egalat și am fost aproape să trecem în avantaj, însă o eroare de-ale noastre ne-a făcut iar să fim în dezavantaj. Din cauza greșelilor comise nu plecăm cu victoria azi. Trebuie să îmbunătățim aspectul defensiv”, a declarat Xavi conform sport.es.