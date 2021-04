Sociedad a castigat finala Cupei Spaniei, amanta un an din cauza Covid! A batut-o pe rivala Bilbao, care peste doua saptamani joaca iar finala Cupei. Acum, pe 2021 :)

S-a terminat, in sfarsit, Cupa Spaniei 2019-2020.

Real Sociedad s-a impus dupa un meci jucat la Sevilla, pe stadionul La Carjuja. Oyarzabal a inscris singurul gol al partidei in minutul 63, din penalty.

Meciul ar fi trebuit sa se dispute pe 18 aprilie 2020, insa a fost amanat pana acum din cauza pandemiei.

Pentru Sociedad, e a 3-a Cupa castigata in istorie, dupa cele din 1909 si 1987. Clubul mai are si doua titluri in La Liga, in 1981 si 1982.

Bilbao are sansa de a-si reveni rapid dupa supararea provocata de ratarea trofeului. Peste doua saptamani intalneste Barcelona in finala pe 2021 a Cupei Regelui!