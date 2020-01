"Setien incearca sa schimbe unele lucruri!" Primele DECLARATII din vestiarul Barcelonei despre noul antrenor

Marc Andre ter Stegen, portarul catalanilor, a castigat premiul Fair Play din partea Gruparii Barca Jugadors, alaturi de o jucatoare a echipei de fotbal feminin, Alexia. In cadrul cermoniei de premiere, germanul a vorbit despre plecarea lui Ernesto Valverde, dar si despre noul antrenor al catalanilor, Quique Setien.

"In in primul rand vreau sa ii multumesc lui Ernesto, care a facut o treaba excelenta in acesti ani, tot respectul din partea noastra.

Avem un antrenor nou, care incearca sa schimbe unele lucruri, fiecare are ideea lui despre fotbal. Noi ascultam, incercam sa facem tot ceea ce ne cere si sa oferim totul ca sa facem posibile visurile noastre.

Vrem sa continuam pe primul loc in La Liga si in Champions, avem mult timp la dispozitie sa reusim asta si vom oferi cea mai buna versiune a noastra", a declarat Ter Stegen.

Ieri au aparut filmari de la antrenamentele catalanilor in care noul antrenor juca alaturi de Messi, Pique sau Griezmann si participa activ la fiecare antrenament pe care acestia il faceau, inclusiv la celebrul "rondo" al Barcelonei.

What were you doing when YOU were 61? pic.twitter.com/KijSxujG69