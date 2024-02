Sergio Ramos nu ține cont de cei 16 ani petrecuți la Madrid. Mesaj războinic înainte de Real - Sevilla

Sergio Ramos a jucat timp de 16 ani pentru Real Madrid, în perioada 2005-2021. Cu toate acestea, el a transmis un mesaj războinic înaintea meciului din acestă seară.

Fundașul de la Sevilla a postat un mesaj pe contul său de Twitter: "După mulți ani, în cel mai special meci o să am același obiectiv ca întotdeauna: victoria!", a scris Sergio Ramos.

Real Madrid este lider la zi în La Liga, cu 62 de puncte. Sevilla ocupă locul 15, cu 24 de puncte. Andaluzii au nevoie de puncte pentru a se îndepărta de zona roșie a clasamentului.

Después de muchos años, el partido más especial con el objetivo de siempre: ganar. ????

After many years, the most special match with the same goal as always: winning. ???? pic.twitter.com/xguu9awGXL