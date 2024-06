Ruptură totală între Carlo Ancelotti și un jucător de la Real Madrid! Își pregătește plecarea

Chiar dacă a câștigat titlul și UEFA Champions League cu Real Madrid, portarul ucrainean se gândește la o nouă experiență din sezonul următor, mai ales că belgianul a revenit după accidentare și este de așteptat ca Lunin să fie din nou rezervă pe ”Santaigo Bernabeu”.

În plus, relația lui Lunin cu antrenorul Carlo Ancelotti a devenit destul de rece, mai ales după ce Courtois a fost preferat ca titular în finala Champions League, după ce ucraineanul a apărat tot sezonul.

Arsenal este interesată de transferul goalkeeper-ului care va fi adversarul României la EURO 2024, potrivit El Partidazo de COPE, una dintre cele mai populare emisiuni de Radio din Spania.

