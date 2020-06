Ronaldo a mai doborat un RECORD! In ce clasament important a fost inclus portughezul! E primul fotbalist din ISTORIE care a reusit asta! 

Revista Forbes a dat publicitatii clasamentul Forbes Celebrity 100 pentru anul 2020.

Conform acestuia, Cristiano Ronaldo este primul fotbalist din istorie care a devenit miliardar. El a intrat in clubul restrans al sportivilor cu o avere de peste 1 miliard, doar Floyd Mayweather si Tiger Woods reusind in trecut aceasta performanta.

Potrivit site-ului forbes.com, in ultimul an portughezul legitimat la Juventus a castigat 105 milioane de dolari si este pe locul 4 in 2020 in topul Forbes Celebrity 100. Marele sau rival, Lionel Messi, ocupa a 5-a pozitie in acest clasament.

Ronaldo este peste Messi si in topul celor mai bine platiti sportivi din 2020. Doar Roger Federer a castigat mai mult decat Ronaldo in acest an. Jucatorul de tenis si-a adaugat in conturi 106,3 milioane de dolari in 2020, iar Ronaldo 105 milioane. Pe locul 3 este Messi, cu un plus de 104 milioane de dolari in acest an, urmat de Neymar (95,5 milioane de dolari) si LeBron James (88,2 milioane de dolari).

Cristiano Ronaldo este al treilea sportiv din lume care a reusit sa castige peste 1 miliard de dolari in timpul carierei. Tiger Woods a reusit aceasta performanta in 2009, iar Mayweather a depasit acest prag in urma cu 3 ani. In schimb, Messi, care si-a inceput cariera la seniori cu 3 ani mai tarziu fata de Ronaldo, a castigat pana acum putin peste 600 de milioane de dolari.