Real Madrid "transfera" de la un fost jucator al Barcei! Dubla lovitura data de "galactici"  

Real Madrid va din sezonul urmator, la echipele de tineret, doi pusti care au Barcelona in ADN, noteaza Marca.

Andry si Daniel, cei doi pusti achizionati de Real Madrid, sunt copiii lui Eidur Gudjohnsen, fostul jucator al Barcelonei.

Andry a jucat pana acum la Espanyol, iar Barcelona a incercat sa-l aduca in La Masia, insa madrilenii s-au miscat mai rapid. Eidur Gudjohnsen a insistat ca cei doi frati sa nu fie despartiti, astfel ca Real il va aduce si pe Daniel.

Eidur Gudjohnsen a jucat pentru Barcelona in perioada 2006-2009 si a castigat campionatul, Cupa Spaniei, doua Supercupe ale Spaniei, o Supercupa a Europei si trofeul UEFA Champions in 2009 alaturi de catalani. Fostul star al Islandei a strans 88 de partide la nationala. A debutat pe 24 aprilie 1996, la 17 ani, intr-un meci amical cu Estonia in care l-a inlocuit chiar pe tatal sau, Arnór Gudjohnsen.

sursa foto: Instagram