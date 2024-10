Presa din Spania scrie că fundașul stânga Alvaro Carreras (21 de ani) este monitorizat de cei doi giganți din La Liga. Internațional spaniol U21, Carreras joacă în prezent la Benfica.



Real Madrid și Barcelona se luptă pentru Alvaro Carreras



Alvaro Carreras a mai trecut pe la Real Madrid. El a început fotbalul în academia lui Deportivo La Coruna, dar între 2017 și 2020 a fost legitimat în academia Realului. Ulterior s-a mutat în Anglia, unde a fost cooptat de Manchester United.

Nu s-a impus în echipa "Diavolilor", fiind împrumutat pe rând la Preston North End, Granada și Benfica. În această vară, Benfica l-a cumpărat definitiv în schimbul sumei de 6 milioane de euro.



Alvaro Carreras s-a acomodat de minune la Lisabona, iar acum este urmărit de mai multe echipe de top. El are la activ 25 de meciuri oficiale pentru Benfica, unde a marcat un gol.



Fundașul stânga mai are contract cu Benfica până în 2029, iar clauza de reziliere se apropie de 50 de milioane de euro.



Nu a debutat pentru naționala de seniori



Alvaro Carreras a evoluat până acum pentru reprezentativele U19 și U21 ale Spaniei. Încă nu a apucat să debuteze pentru noua campioană a Europei.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a lui Alvaro Carreras se ridică la 8 milioane de euro. În 2022, el valora 2 milioane de euro.



Potrivit Football Espana, Alvaro Carreras mai este monitorizat și de alte echipe importante din campionatele de top, cum ar fi Atletico Madrid și Juventus.

Benfica are un start de sezon excelent în UEFA Champions League. “Vulturii” au obținut două victorii în primele două partied din faza principală: 2-1 vs Steaua Roșie Belgrad și 4-0 vs Atletico Madrid.