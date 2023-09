Cristiano Bergodi știe secretul victoriei: ”E important să fim așa”

Elevii lui Cristiano Bergodi au un moral ridicat înaintea duelului din etapa a 11-a. Fotbaliștii giuleșteni vin după două victorii trase la indigo, 3-1 în derby-ul împotriva CFR-ului din campionat și 3-1 împotriva lui Botoșani în Cupă. Cu toate acestea, Cristiano Bergodi nu consideră că echipa sa pornește cu prima șansă:

”Îmi place ce stil de joc are Măldărășanu. Îl cunosc. Nu știu dacă va fi un avantaj pentru că nu jucăm noi, antrenorii. Și ei ne-au analizat și au informații bune. Mi-a plăcut mult cum au jucat băieții în meciul din Cupă. E importantă rotația. Sunt foarte mulțumit de ceea ce am văzut. Sperăm că vom obține trei puncte.

Vreau să ne focusăm pe ce avem de făcut. Am lucrat bine. Acum sperăm că putem obține maxim. Am un lot foarte valoros și unit. Asta mă bucură. Ar fi super dacă am reuși să câștigăm. Echipele sunt grele în SuperLigă. Dar, după cum s-au comportat, sunt șanse. A fost o surpriză plăcută la Botoșani.

Eu cred că putem juca și mai bine. Facem câteva greșeli, dar asta e chestie de antrenamente. Nu e ușor să ajungi sus. E important să fim umili și modești. Dacă suntem aroganți și credem că am câștigat meciul dinainte, fotbalul te pedepsește!” este avertismentul tehnicianului italian.

Cristiano Bergodi a vorbit despre așa numita ”Echipă rea”

”Am meritat această victorie, băieții au făcut un meci bun. Mă bucur pentru toți, am făcut primele 25 de minute foarte bune, am marcat.

În a doua repriză, uneori am riscat, portarul a apărat foarte bine. Sunt mulțumit, este o victorie foarte importantă.

Au fost contre între jucători, e normal. E bine că echipa rea în sensul bun al cuvântului. A fost agresivă, am jucat un fotbal plăcut” a fost mesajul lui Bergodi după victoria din cupă.

FC Botoșani - Rapid București 1-3

Iulian Cristea a deschis scorul în minutul 17. Patru minute mai târziu, Paul Iacob a înscris o bijuterie și a majorat diferența. În repriza secundă, Ștefan Pănoiu a dus scorul la 3-0 în minutul 53.

Tot în partea a doua a meciului, Botoșaniul a dat semne de revenire. Casap a micșorat diferența în minutul 81, dar prea târziu ca moldovenii să mai facă ceva.

Tabela a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute, iar Rapid a obținut toate cele trei puncte din confruntarea de pe arena celor de la FC Botoșani.