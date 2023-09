Real Madrid plănuiește un supertransfer în vara lui 2024! Fotbalistul e de la Bayern și are o cotă gigantică pe piață

După cinci etape disputate în noul sezon din La Liga, Real Madrid se situează pe primul loc cu 15 puncte. În consecință, echipa pregătită de Carlo Ancelotti a înregistrat cinci victorii din cinci posibile.

Perioada de mercato din sezonul 2023/24 abia s-a încheiat, dar Real Madrid deja se gândește la următoarea mutare în fereastra de transferuri din vara anului următor.

Conform jurnalistului sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, galacticii sunt interesați de fundașul lui FC Bayern Munchen, Alphonso Davies, al cărui contract expiră în 2025.

„Bavarezii” vor însă să-i prelungească înțelegerea lui Davies. Totuși, dacă fotbalistul canadian nu se va înțelege cu conducerea din Munchen, atunci Real Madrid poate face pasul în față.

#BayernMunich want to extend Alphonso #Davies’ contract, which expires in 2025. #RealMadrid are interested in him and currently at the window for the summer 2024, if they don’t reach an agreement in the next months. #transfers