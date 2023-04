Real Madrid, gata de un transfer spectaculos! Clubul cere 70 de milioane de euro

În timp ce Kylian Mbappe și Erling Haaland rămân doar un vis pentru fanii echipei de pe ”Bernabeu”, Real Madrid este gata să facă tot posibilul pentru a realiza un transfer spectaculos în vară.

Rafael Leao (23 de ani), de la AC Milan, este ținta campioanei Europei, notează italienii de la Corriere della Sera.

În acest sezon, în care rossonerii au reușit să ajungă în sferturile UEFA Champions League, portughezul cu cetățenie angoleză a fost printre cei mai apreciați jucători, iar evoluțiile sale îi pot aduce un transfer răsunător.

Momentan, nu se știe ce sumă vrea să ofere Real Madrid pentru transferul portughezului, dar Milan este gata să renunțe la serviciile sale dacă va primi 70 de milioane de euro, sumă care l-ar face pe Leao cel mai scump transfer din istoria clubului de pe San Siro, peste Kaka (cumpărat tot de Real Madrid, în 2009, pentru 67 de milioane de euro).

???? Real Madrid are moving towards making a move for Rafael Leão, who could be available for around €70m this summer! ????????????

